Nhà 5 tầng ở Hải Phòng bất ngờ đổ sập trong đêm

Nhà phụ 5 tầng của khách sạn Hải Yến đổ sập trong đêm (Ảnh: CTV).

Đại diện huyện An Dương, TP Hải Phòng xác nhận, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h20 ngày 11/8 tại khu vực gần cầu An Dương, xã An Đồng, thuộc địa bàn huyện.