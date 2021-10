Nguyên Vũ bị mắng hỗn láo vì kém 5 tuổi vẫn gọi 'em Phi Nhung'

Trong lòng Vũ cô ấy vẫn mãi là một người em dễ thương chất phác mộc mạc như chính giọng hát của em ấy vậy. Mọi người hãy xem lại những hình ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của chúng tôi nhé.

Đừng vội trách khi mà trong lòng Vũ cũng đang buồn vì sự ra đi mãi mãi của rất nhiều người thân quen và cả những người Vũ chỉ biết trên Facebook mà thôi", Nguyên Vũ phân trần.

Your browser does not support the video tag.

Clip Khoảnh khắc vui vẻ của Phi Nhung - Nguyên Vũ.



Lúc sinh thời, Phi Nhung gọi Nguyên Vũ là "anh yêu" dù hơn nam ca sĩ tận 5 tuổi.

