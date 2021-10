Nguyễn Văn Chung tung sản phẩm hòa tấu truyền năng lượng tích cực

5. The smiling day (Những ngày nhẹ nhàng) là cảm giác của tôi khi đọc được những dòng tin vui ngắn: Hôm nay số ca nhiễm giảm, hay là số bệnh nhân được điều trị khỏi ngày càng tăng, đã tìm ra phương thuốc điều trị ca bệnh nặng, thêm bao nhiêu triệu liều vaccine đã về nước... tôi mong rằng sớm thôi, chúng ta sẽ đọc được những dòng tin vui đầy lạc quan hơn nữa.

6. On the hill (Trên ngọn đồi): Chung cư tôi ở trên cao, một buổi chiều nọ, ngồi ngay cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn, tôi thấy thành phố mình vắng lặng và cô đơn quá, tôi biết Sài Gòn đang bệnh nặng, chúng ta cũng đang cố gắng, từng chút một!

7. First love (Tình yêu đầu tiên): Bài nhạc này tôi tặng cho các bạn đang yêu nhau mà phải ở xa nhau, không được gặp nhau mỗi ngày như trước, không còn được nắm tay, không còn được dạo phố, xem phim và cùng ăn những món ngon.

8. The milky way (Sông ngân hà) là bài nhạc tôi cầu an cho những người đã mất vì dịch bệnh, tôi mong rằng những thành viên còn lại trong gia đình họ đều sẽ được bình an và khoẻ mạnh, sớm vượt qua nỗi đau này.