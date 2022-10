Nguyên Trưởng Phòng CSHS Công an TP.HCM bị cách hết chức vụ trong Đảng

Ngày 27/10, nguồn tin của PV Báo SGGP xác nhận, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP.HCM đã thi hành kỷ luật với Đại tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng Phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (PV05), Công an TP.HCM.