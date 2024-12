Nguyên tố phổ biến trong muối ăn giúp Mỹ thoát phụ thuộc pin điện Trung Quốc?

Theo tờ Wall Street Journal, giải pháp đột phá cho công nghệ pin điện có thể đến từ một nguyên tố phổ biến - natri, vốn là thành phần chính trong muối ăn. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng và sự xuất hiện ngày càng nhiều của phương tiện xanh, pin điện trở thành cuộc đua công nghệ mang tính chiến lược toàn cầu. Công nghệ pin natri-ion, sử dụng hợp chất natri gọi là tro soda (bao gồm natri hydroxit và natri cacbonat có tính kiềm cao), đang mở ra triển vọng cho Mỹ trong việc giảm sự phụ thuộc vào công nghệ pin lithium-ion của Trung Quốc đang chiếm ưu thế trên thị trường. Với ưu thế 92% trữ lượng tro soda toàn cầu, Mỹ được ví như "Saudi Arabia" của ngành này. Để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, Bộ Năng lượng Mỹ đã cấp khoản tài trợ 50 triệu USD cho một liên minh gồm sáu phòng thí nghiệm quốc gia và tám trường đại học. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà hoạch định chính sách lưỡng đảng, cộng với các ưu đãi từ chính phủ, đang tạo ra môi trường thuận lợi cho ngành công nghiệp pin Mỹ phát triển. Pin điện sẽ là một trong những lĩnh vực cạnh tranh quyết liệt giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian tới. Ảnh: DevX Tiến sĩ Venkat Srinivasan, Giám đốc nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm quốc gia Argonne, nhấn mạnh rằng việc phát triển pin natri-ion có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh quốc gia. Ông lưu ý, hiện nay chuỗi cung ứng pin lithium-ion hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc - quốc gia kiểm soát phần lớn việc tinh chế khoáng sản và sản xuất pin. Ưu điểm vượt trội Pin natri-ion mang lại nhiều lợi thế vượt trội như độ bền cao, an toàn hơn, và chi phí thấp hơn so với pin lithium-ion. Tuy nhiên, chúng có nhược điểm về kích thước và trọng lượng. Dẫu vậy, những hạn chế này không gây trở ngại lớn trong các ứng dụng như lưu trữ năng lượng mặt trời và gió. Theo các chuyên gia, tiềm năng của pin natri-ion trong lĩnh vực xe điện đang được nghiên cứu mạnh mẽ. Những nỗ lực hiện tại tập trung vào việc cải thiện khả năng tích điện và phát triển công nghệ nhỏ gọn hơn để cạnh tranh với pin lithium sắt phốt phát (LFP). Peak Energy, một công ty của Mỹ, đang tiên phong ứng dụng công nghệ pin natri-ion. CEO Landon Mossburg cho biết, công ty đã ký hợp đồng xây dựng cơ sở thí điểm cho các công ty tiện ích, dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Hiện tại, Peak Energy vẫn nhập khẩu pin từ Trung Quốc, nhưng đang tích cực học hỏi công nghệ để tiến tới sản xuất nội địa. "Chúng tôi kỳ vọng công nghệ pin natri-ion sẽ mang lại giải pháp thay thế bền vững và đáng tin cậy, đặc biệt trong bối cảnh thị trường pin lithium bị chi phối bởi Trung Quốc", ông Mossburg chia sẻ. Cuộc đua phát triển công nghệ pin giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ là câu chuyện về công nghệ mà còn mang ý nghĩa chiến lược kinh tế và an ninh quốc gia. Với sự hỗ trợ chính sách mạnh mẽ, nguồn tài nguyên dồi dào, và những bước tiến trong nghiên cứu, pin natri-ion đang mở ra cơ hội mới cho Mỹ trong việc tái định hình ngành công nghiệp pin toàn cầu. Việc giải quyết các thách thức về niken và khả năng tích điện sẽ là chìa khóa để pin natri-ion trở thành lựa chọn khả thi cho xe điện và các ứng dụng công nghệ cao khác trong tương lai.