Nguyễn Thị Loan 'thấy sảng' khi Mai Ngô bị hỏi quá khó

Trước đó, Á hậu Kiều Loan cũng đã lên tiếng trước những chỉ trích, chỉ vì... là người đọc câu hỏi ứng xử cho Mai Ngô.

Kiều Loan khẳng định không phải tác giả của câu hỏi, không ai là nạn nhân của ai trong trường hợp này, và cũng không có lý do nào khiến cuộc thi phải cố tình gây khó dễ cho ai.

"Lona và BTC, ban giám khảo rất áp lực và luôn mong muốn mang đến một mùa Miss Grand Vietnam đầu tiên thật hoành tráng và chất lượng nhất. Thế nên hoàn toàn không có chuyện Lona không thích chị Mai Ngô, hay BTC dàn xếp để Lona chọn câu hỏi khó nhất đặt cho chị Mai Ngô. Đó hoàn toàn là suy diễn, không đúng sự thật", Á hậu cho hay.

Trong chung kết Miss Grand Vietnam 2022, giám khảo Kiều Loan là người đặt câu hỏi ứng xử top 5 cho thí sinh Mai Ngô. "Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm, trong khi đó nhiều doanh nghiệp khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào?", nguyên văn câu hỏi từ Kiều Loan. Trước câu hỏi được cho là khó nhằn, lệch tiêu chí cuộc thi, Mai Ngô bình tĩnh đáp: "Vấn đề này nằm ở việc chúng ta làm thế nào trong tương lai, nhiều hơn là đổ lỗi cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Vì khi chúng ta biết được những gì chúng ta làm từ nhỏ, thì chúng ta sẽ hiểu và cảm nhận đó, quyết định của chúng ta sẽ mang được đam mê nhiệt huyết. Cá nhân mỗi chúng ta cần rèn luyện để hiểu được việc chúng ta làm. Tôi tin một khi chúng ta yêu bản thân và yêu những việc chúng ta làm, làm những gì chúng ta thích, thì lúc đó là thành công. Về hiện tượng công ty ban ngành thiếu nhân sự, đó nằm ở việc mọi người đề quá cao khâu tuyển dụng. Để hợp lý hơn, chúng ta cần đưa ra chính sách và tìm hiểu về những cách cơ sở giáo dục đang làm, cùng nhau phối hợp để đưa ra phương án để giải quyết hiện tượng này. Vấn đề được giải quyết khi chúng ta bình tĩnh và cùng nhau".

Theo Vietnamnet