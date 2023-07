Nguyễn Thị Huyền: Kỷ lục gia điền kinh Việt Nam khiến cả châu Á khâm phục

Your browser does not support the video tag.

4 nữ VĐV Việt Nam giành HCV nội dung tiếp sức 4x400m nữ ở giải châu Á

Màn thi đấu ấn tượng của Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc mang về cho đội tuyển điền kinh Việt Nam tấm HCV châu Á ở nội dung tiếp sức nữ 4x400m.

Đây là thành tích khá bất ngờ bởi sân chơi châu lục rất khốc liệt, các vận động viên (VĐV) điền kinh Việt Nam phải tranh tài với những đối thủ mạnh hàng đầu như Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan…

Trong vai trò chủ lực, màn bứt tốc vượt qua hai đối thủ Sri Lanka và Nhật Bản của Nguyễn Thị Huyền là bước ngoặt giúp đội nữ Việt Nam giành HCV. Tuy nhiên, VĐV người Nam Định đã không nhận công về phần mình.

"Để đạt được tấm HCV này là đều từ sự cố gắng của mỗi cá nhân và cả đội. Mỗi đồng đội góp phần rất lớn tới thành công. Chúng tôi rất hạnh phúc, có những cảm giác khó diễn tả được

Nguyễn Thị Ngọc và Hoàng Thị Minh Hạnh dù trẻ nhưng rất xuất sắc, tuy nhỏ tuổi nhưng màn thể hiện rất tốt. Khi xuất phát, hai em rất quyết tâm từ đầu, từ đó tạo nên bước đà cho tôi và Hằng", Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.



