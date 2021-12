Nguyên tắc xây dựng thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi an toàn và đảm bảo dinh dưỡng

6 tháng tuổi là giai đoạn quan trọng khi bé chuyển từ bú mẹ hoàn toàn sang tập ăn dặm bổ sung thực phẩm và dinh dưỡng để đảm bảo cho quá trình phát triển. Làm thế nào để bé làm quen và tiếp nhận an toàn nguồn thức ăn từ bên ngoài một cách trực tiếp? Để bé ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng và đảm bảo sức khỏe đường tiêu hóa, phải chú ý điều gì?… Luôn là điều mà các mẹ phải băn khoăn, thận trọng.

Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các kiến thức cơ bản, thiết yếu giúp cho thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng tuổi được đảm bảo, phù hợp với hệ tiêu hóa còn chưa phát triển hoàn thiện của bé và giúp bé tăng cân, ăn ngon miệng. Tintuconline mời độc giả cùng tham khảo để áp dụng cho con yêu của mình.

# Nguyên tắc ăn dặm dành cho bé 6 tháng tuổi:



1. Lượng thức ăn dặm: 1 bữa/ngày



2. Lượng sữa bột/sữa mẹ: Mẹ cho bé ăn theo nhu cầu của bé



3. Độ thô của thực phẩm: Thực phẩm cho bé ăn dặm 6 tháng phải được nghiền nhuyễn.



4. Nên cho bé làm quen thứ tự các loại thực phẩm từ nhóm I, nhóm II, nhóm III

- Nhóm I: Chủ yếu là bột ngũ cốc (Có thể bắt đầu từ cháo trắng nghiền thật nhỏ)

- Nhóm Ⅱ: Rau củ, quả (Cà rốt, khoai lang, khoai tây, bí đỏ, chuối, bơ)

- Nhóm Ⅲ: Thịt nạc lợn, thịt nạc gà, thịt cá trắng.



5. Thực đơn ăn dặm cho bé 6 tháng cần chế biến từ loãng đến đặc dần:

Do hệ tiêu hóa của bé 6 tháng tuổi còn non nớt, tuyến nước bọt chưa đủ Enzim để tiêu hóa được hết các loại thực phẩm nên mẹ cần cho bé làm quen với thức ăn từ loãng rồi đặc dần. Mẹ có thể bắt đầu bằng 1 -2 thìa bột với lượng nước sao cho đặc như nước cơm rồi tăng dần lên sau 3-4 hôm ½ thìa. Cứ như vậy tăng dần chứ không được cho bé ăn quá đặc khi mới bắt đầu.



6. Ăn từ ít đến nhiều: Do hệ tiêu hóa còn yếu nên mẹ không nên cho bé ăn quá nhiều sẽ làm cho bé dễ bị rối loạn tiêu hóa.



7. Ăn từ vị ngọt đến vị mặn: Hãy cho bé tập quen với bột ngọt trước rồi sau đó mới tới bột mặn.

# Thành phần dinh dưỡng cần thiết khi xây dựng thực đơn ăn dặm 6 tháng tuổi



Thực phẩm dành cho bé ăn dặm 6 tháng cần được cung cấp đủ 4 nhóm chất dinh dưỡng cần thiết là: Chất đạm, chất béo, bột đường, vitamin và khoáng chất nhằm cho bé một sự phát triển toàn diện về thể chất và trí não.



Ngoài ra, chất xơ cũng rất quan trọng, nó góp phần vào hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Mẹ có thể thực hiện phương pháp “tô màu bát bột” bằng cách thay đổi thành phần các loại rau củ có nhiều màu sắc như: màu xanh lá của rau, màu đỏ của cà chua, màu cam cà rốt, bí đỏ,…



Bên cạnh đó, sữa vẫn là thực phẩm chiếm hơn ¾ tổng lượng thức ăn mỗi ngày của bé giai đoạn này nên mẹ vẫn phải đảm bảo để nguồn sữa đủ dinh dưỡng và an toàn.