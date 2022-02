Nguyên tắc giữ ấm giúp trẻ sơ sinh khỏe mạnh suốt mùa đông lạnh giá

Chính vì vậy bài viết dưới đây sẽ một lần nữa lưu ý những nguyên tắc giữ ấm cực kỳ cần thiết cho trẻ sơ sinh trong mùa lạnh để đảm bảo sức khỏe, có đề kháng tốt vững vàng trước bệnh tật, dịch dã.

Tác hại khi để trẻ sơ sinh bị lạnh



Chắc chắn bố mẹ nào cũng đã ý thức được rằng, khi trẻ bị lạnh, đặc biệt là trẻ sơ sinh sẽ rất dễ bị cảm lạnh và ốm, dẫn đến sức khỏe suy giảm, đề kháng kém, khả năng chống đỡ các tác nhân gây bệnh thấp. Do đó, trẻ rất dễ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp và những căn bệnh nguy hiểm hơn, nguy cơ mắc phải Covid-19 cũng không phải ngoại lệ. Lúc đó những di chứng để lại sẽ vô cùng nguy hiểm, phụ huynh khó lường trước được. Do vậy để bảo vệ con mình, bố mẹ nhất định phải nắm rõ các quy tắc giữ ấm đúng cách cho con.



Nguyên tắc giữ ấm cho trẻ sơ sinh



Thực tế có rất nhiều cách giữ ấm cho trẻ khác nhau dựa trên kinh nghiệm hiểu biết và thói quen của người lớn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để giữ ấm hiệu quả và an toàn cho trẻ sơ sinh, bố mẹ cần tuân thủ nguyen tắc "4 ấm - 1 lạnh" cơ bản như sau:



Nguyên tắc “4 ấm” gồm: tay ấm – lưng ấm – bụng ấm – bàn chân ấm.



- Thứ nhất, khi mặc quần áo mùa lạnh cho con, ba mẹ cần kiểm tra bằng cách: bàn tay con đủ ấm mà không bị đổ thêm mồ hôi nghĩa là độ ấm đạt chuẩn.



- Thứ 2, hãy giữ lưng ấm vừa đủ vì bé sơ sinh thường nằm và được bế nhiều, vùng lưng này rất dễ bị đổ mồ hôi nếu mặc quá nhiều quần áo – quá ấm. Khi đó, mồ hôi sẽ dễ ngấm ngược vào phổi gây viêm phổi hoặc cảm lạnh. Lưng ấm giúp giữ ấm phổi – chủ đạo của hệ hô hấp giúp con tránh bị sổ mũi hay ho, đau họng.

- Thứ 3, bàn chân phải được giữ ấm bởi không chỉ trẻ em mà cả người lớn, vùng bàn chân có chứa nhiều mạch máu máu và huyệt đạo – nơi nhạy cảm lưu thông huyết trong cơ thể. Nếu bàn chân bé bị lạnh sẽ khiến bé có nguy cơ cao bị mắc các bệnh về đường hô hấp như ho, cúm…