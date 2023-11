Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Thảo My đăng quang 'Nét đẹp Sinh viên ĐH Công thương 2023'

Top 10 thí sinh xuất sắc nhất bao gồm: SBD 076 Nguyễn Gia Minh- Khoa Quản Trị Kinh Doanh; 050 Nguyễn Phạm Như Tâm- Khoa Sinh Học Và Môi Trường; 069 Nguyễn Quốc Bảo- Khoa Công Nghệ Thông Tin; 024 Lê Minh Ánh – Khoa Tài Chính- Kế Toán; 085 Trần Thanh Nhựt – Khoa Quản Trị Kinh Doanh; 021 Nguyễn Thảo My- Khoa Ngoại Ngữ; 086 Nguyễn Việt Hoàng Vỹ – Khoa Quản Trị Kinh Doanh; 063 Lưu Thị Thiêm- Khoa Ngoại Ngữ; 090 Nguyễn Phúc Hưng- Khoa Sinh Học và Môi Trường; 057 Lê Ngọc Yến Vy – Khoa Ngoại Ngữ.

Sau phần 27 thí sinh của cuộc thi lên sân khấu nhận hoa và giấy chứng nhận tham gia chương trình được trao bởi TS Thái Doãn Thanh- Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Ông Nguyễn Văn Dự – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FCF – Thành viên Ban chỉ đạo Cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 và NTK Việt Hùng, Top 5 nam và TOP 5 nữ tiếp tục bước vào phần thi ứng xử.

Nhận được câu hỏi từ BGK đưa ra, các thí sinh đã thể hiện được bản lĩnh và sự tự tin của mình, tất cả đã trả lời câu hỏi một cách trôi chảy và thuyết phục.

Trong thời gian chờ đợi Hội đồng Ban Giám khảo công tâm tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất trong đêm chung kết để trao giải, Ca sĩ, Á Hậu Lona Kiều Loan đã làm bùng nổ sân khấu với những bài hát đang làm mưa làm gió trên thị trường Nhạc Việt, gắn liền với tên tuổi của cô.

Trước khi đến với thời khắc quan trọng cuối cùng, khán giả một lần nữa được gặp lại gương mặt rạng rỡ của TOP 27 thí sinh. Trong sự hồi hộp của hàng ngàn sinh viên trường Đại học Công thương và khán giả đang theo dõi chương trình, hai MC Quốc Bình và Anh Thư đã gọi tên những thí sinh đã đoạt giải thưởng chính của cuộc thi Nét Đẹp Sinh viên Đại học Công Thương năm 2023.

Giải thưởng Đại sứ Áo dài được trao cho thí sinh mang SBD 086 Nguyễn Việt Hoàng Vỹ – Khoa Quản trị Kinh doanh và SBD 063 Khoa Ngoại Ngữ Lưu Thị Thiêm.

Ngoài giải thưởng hiện kim trị giá 2.000.000đ, Đại sứ Áo dài Đại học Công thương sẽ được nhận 1 bộ áo dài được thiết kế bởi NTK Việt Hùng dành tặng cho mẹ với trị giá 20 triệu đồng mỗi bộ. Vào ngày 20/11 sắp tới tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hai Đại sứ Áo dài sẽ cùng NTK Việt Hùng gửi tặng 388 bộ áo dài cho cán bộ, giảng viên nữ của trường. Cùng với đó, Đại sứ Áo dài Đại học Công thương 2023 sẽ bắt đầu sứ mệnh của mình với hành trình áo dài đến với Trường Đại học Quy Nhơn và Cao đẳng Y tế Bình Định vào thời gian tới. Các bạn cũng là Đại sứ của Trường Đại học Công Thương TP.HCM đến với GALA Đại sứ Áo dài Việt Nam 2023.

Đặc biệt hơn thế, 2 Đại sứ Áo dài sẽ nhận được tấm vé đặc cách vào chung kết xếp hạng Bảng Quý ông và Quý cô tại Cuộc thi Đại sứ Áo dài Việt Nam 2024, nữ Đại sứ sẽ nhận được tấm vé đặc cách vào Bán kết Hoa Khôi Sinh viên Việt Nam 2023 và tấm vé đặc cách vào Bán kết Hoa Hậu Sinh Viên Việt Nam 2024.

Danh hiệu Á khôi 2 và Á vương 2 của cuộc thi đã thuộc về thí sinh mang SBD 085 Trần Thanh Nhựt- Khoa Quản Trị Kinh Doanh và Lê Ngọc Yến Vy- SBD 057, sinh viên Khoa Ngoại Ngữ.

Danh hiệu Á khôi 1 và Á vương 1 thuộc về thí sinh mang SBD 024 Lê Minh Ánh khoa Tài Chính-Kế Toán và SBD 090 Nguyễn Phúc Hưng, sinh viên Khoa Sinh Học và Môi Trường.

Và hai ngôi vị cao nhất của cuộc thi được mong chờ nhất là Nam vương và Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh đã chính thức thuộc về thí sinh mang SBD 069 Nguyễn Quốc Bảo, sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin và SBD 021 Nguyễn Thảo My, sinh viên Khoa Ngoại Ngữ.

Hoa khôi và Nam vương nhận được tiền mặt trị giá 10 triệu đồng cùng với voucher làm đẹp tại Thẩm mỹ Thanh Hằng trị giá 25 triệu đồng, là người mang sứ mệnh của Wisdom Beaty với trường Đại học Công thương TP.HCM; Đồng thời, Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh còn nhận được tấm vé đặc cách vào Bán kết Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 và Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024.

Ngoài ra Ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh 2023 còn trao các giải thưởng phụ: Thí sinh trình diễn ấn tượng nhất: SBD 094 Nguyễn Thị Yến Khoa và 078 Nguyễn Phạm Vĩnh An- Khoa Quản Trị Kinh Doanh; Thí sinh trình diễn trang phục Thể thao ấn tượng nhất: SBD 019 Phạm Nguyễn Tôn Công Dung và 022 Nguyễn Hữu Huy Hoàng- Khoa Quản Trị Kinh Doanh; Thí Sinh Ảnh Đẹp Nhất: SBD 056 Lê Ngô Uyển An – Khoa Tài Chính- Kế Toán và 089 Nguyễn Trọng Đức Tài- Khoa Chính Trị – Luật; Thí sinh được yêu thích nhất: SBD 050 Nguyễn Phạm Như Tâm- Khoa Sinh Học và Môi Trường và 085 Trần Thanh Nhựt- Khoa Quản Trị Kinh Doanh; Thí sinh ứng xử hay nhất: SBD 021 Nguyễn Thảo My- Khoa Ngoại Ngữ và 069 Nguyễn Quốc Bảo- Khoa Công Nghệ Thông Tin; Thí sinh phong cách nhất: SBD 076 Nguyễn Gia Minh- Khoa Quản Trị Kinh Doanh và 010 Bùi Thái Thanh Thảo- Khoa Ngoại Ngữ.

Là người đã đồng hành trực tiếp cùng cuộc thi từ những ngày đầu tiên, dành rất nhiều công sức và tâm huyết cho cuộc thi này, NTK Việt Hùng chia sẻ: “Trải qua nhiều vòng thi, tất cả các em bước vào đêm chung kết hôm nay đã thực sự tỏa sáng. Sau cuộc thi này, ngày mai các em sẽ lại bước tiếp trên hành trình rộng dài của mình, nhưng tôi tin chắc rằng những dấu ấn của Nét đẹp Sinh viên Đại học Công thương ngày hôm nay sẽ luôn là một phần ký ức tươi đẹp trong thanh xuân của các em, và đây cũng chỉ mới là cánh cửa, mở ra nhiều hành trình tuyệt vời trong cuộc đời sắp tới”.