Nguyễn Phương Hằng tổ chức đến nhà người có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự

Ngày 25/3, theo Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời Nguyễn Phương Hằng lên làm việc 4 lần vào các ngày 18/2, 7/3, 9/3 và 16/3/2022 để cảnh báo, răn đe và yêu cầu Nguyễn Phương Hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.