Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc bị bắt

Ngày 4/7, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Ngọc, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.