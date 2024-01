Nguyên nhân và cách sửa chữa cửa kính ô tô bị kẹt

Trong đó có thể do bánh răng chuyển động của cửa kính bị mòn gãy, xuống cấp; do dây cáp bị đứt và kẹt trong trục xoắn, hoặc do đứt cầu chì, gioăng cao su bị cứng…

Nguyên nhân cửa kính ô tô bị kẹt

Hỏng mô tơ cửa kính

Khi bấm công tắc, nếu không thấy kính chuyển động hay không có âm thanh è è phát ra thì khả năng cao là mô tơ cửa kính điện đã bị hỏng khiến kính xe ô tô bị kẹt.

Nếu mô tơ bị hỏng thì sẽ không có âm thanh nào phát ra và cũng không có chuyển động gì khi bấm nút lên xuống kính. (Ảnh minh họa).

Bánh răng bị mòn gãy và xuống cấp

Cửa kính nâng lên/hạ xuống rất nhiều nên bánh răng thường dễ mòn hoặc bị xuống cấp do thời gian sử dụng.

Cách duy nhất để khắc phục tình trạng này là thay mới bánh răng.

Cửa bị kẹt dây