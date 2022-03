Nguyên nhân người phụ nữ tử vong sau vài ngày bị Covid-19

Bài đăng của chị Đ.N khi phải nhập viện vì có dấu hiệu trở nặng nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ.

Người thân, bạn bè xót xa trước sự ra đi đột ngột của chị Đ.N

Tuy nhiên, theo những chia sẻ từ phía bạn bè và người thân, kể từ 4 tiếng sau khi đăng tải dòng trạng thái, chị Đ.N đã không thể qua khỏi bệnh tình.



Cũng theo những lời kể từ bạn bè chị Đ.N, mọi người cho biết chị đã dương tính với Covid-19 trước đó vài ngày và phải tạm dừng công việc buôn bán để nhập viện theo dõi tình trạng sức khoẻ.



Trước sự ra đi bất ngờ của chị Đ.N, nhiều bạn bè, người thân đã không thể tin đó là sự thật. Nhiều người đã vào trang Facebook cá nhân của chị để lại nhiều bình luận thương tiếc, xót xa, đưa tiễn chị lần cuối.



Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có không ít cư dân mạng đã đưa ra nhiều đồn đoán sai sự thật về nguyên nhân chị Đ.N qua đời khiến dân tình vô cùng phẫn nộ.



Nhiều nguyên nhân vô căn cứ khiến chị Đ.N qua đời được đưa ra như: biến chứng hậu Covid-19, tái nhiễm Covid lần 2, thậm chí một số người còn khẳng định là do nạn nhân lạm dụng nhiều vaccine dẫn đến phản ứng ngược và tử vong.



Tuy nhiên, những phán đoán trên đều là lời đồn đoán và không hề có căn cứ xác thực, điều này khiến bạn bè và người thân của nạn nhân cảm thấy rất bức xúc.



Trước những đồn đoán sai sự thật cùng vô vàn bình luận vô căn cứ xuất hiện phía dưới những bài đăng trên trang cá nhân của chị Đ.N. Mới đây, phía gia đình nạn nhân đã có bài đăng mới nhất nhằm đính chính về nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi đột ngột của chị Đ.N.



Theo đó, gia đình cho biết sự thật không như những tin đồn trên mạng xã hội. Bên cạnh việc mắc Covid-19 thì bệnh nền chính là yếu tố tác động làm bệnh tình nạn nhân chuyển biến nặng hơn và dẫn đến tử vong. Đến hiện tại, gia đình thông báo cũng đã hoàn tất cơ bản việc lo hậu sự cho nạn nhân.



Em của chị Đ.N viết trên trang cá nhân của chị mình: "Em xin chào mọi người, em là em của chị N. Những ngày vừa qua có một số thông tin không đúng trên mạng xã hội.



Gia đình xin đính chính là chị em mất do Covid-19 (lên cơn nhồi máu cơ tim) chị em có bệnh nền là tai biến mạch máu não và tiểu đường nhẹ, chưa từng bị bệnh tim. Có lẽ chủng mới Covid còn nhiều bí ẩn và biến chứng không thể ngờ, tất cả những thông tin là do hậu Covid-19 hay tiêm mũi 3 đều không đúng sự thật".