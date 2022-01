Nguyên nhân nào gây ung thư túi mật?

Your browser does not support the audio element.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một số yếu tố nguy cơ khiến một người có nhiều khả năng phát triển ung thư túi mật. Họ cũng đang tìm hiểu thêm về cách một số yếu tố nguy cơ này có thể dẫn đến ung thư túi mật.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, viêm túi mật mãn tính là một liên kết phổ biến trong số nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư túi mật. Ví dụ, khi ai đó bị sỏi mật, túi mật có thể giải phóng mật chậm hơn. Điều này có nghĩa là các tế bào trong túi mật tiếp xúc với các hóa chất trong mật lâu hơn bình thường. Điều này có thể dẫn đến kích ứng và viêm.