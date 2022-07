Nguyên nhân khiến dòng phụ BA.5 làm nhiều người tái mắc COVID-19

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong tuần cuối tháng 6, số ca nhiễm BA.5 chiếm 52% số ca mới, tăng so với mức 37% trong vòng 1 tuần. Tại Mỹ, số ca nhiễm BA.5 chiếm đến 65%.

BA.5 không phải là dòng phụ mới của biến thể Omicron vì nó được xác định lần đầu tiên vào tháng 1 năm nay và được WHO theo dõi kể từ tháng 4. Theo số liệu của WHO, số ca COVID-19 trên toàn cầu đã tăng trong 4 tuần liên tiếp gần đây.

Giống như dòng phụ "anh em" BA.4, BA.5 cũng đặc biệt có khả năng né tránh được hệ thống miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc mắc bệnh trước đó.

Trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove ngày 12/7 cho rằng vì lý do này mà BA.5 có khả năng lây lan mạnh hơn các dòng phụ khác của Omicron đang lưu hành. Đối với nhiều người, họ có thể tái mắc COVID-19, thậm chí ngay sau khi vừa khỏi bệnh trước đó. Theo bà Van Kerkhove, WHO đang đánh giá những báo cáo về các trường hợp tái nhiễm.