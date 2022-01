Nguyên nhân kẹt xe cửa ngõ TP.HCM 3 ngày liên tiếp dịp cao điểm Tết

Chiều 27/1, trao đổi với PV VietNamNet, Phó Giám Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An cho biết hay: "Lượng hàng hóa ở cảng Trường Thọ tăng 20%, lượng phương tiện lưu thông ra vào cảng tăng 25%. Trong khi năng lực giải tỏa của Cảng không đáp ứng kịp trong việc làm thủ tục, giải tỏa bốc dỡ hàng hóa. Do đó, lượng xe cộ dồn ứ trong cảng lan ra xa lộ Hà Nội. Trong khi đó, lượng phương tiện đi lại cuối năm nhiều dẫn đến ùn tắc", ông An phân tích.

Cảnh ùn tắc kéo dài trên xa lộ Hà Nội đoạn từ Suối Tiên đến ngã tư MK thuộc TP Thủ Đức