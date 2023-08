Nguyên nhân cuộc đảo chính chấn động tại Niger

Lo ngại tình trạng bất ổn có thể lan rộng tại Niger do cuộc đảo chính. (Ảnh: AP)

Thứ hai, quân đội Niger đã không hào hứng đón nhận các binh sĩ và các căn cứ quân sự nước ngoài tại nước này do lo sợ vị thế của họ bị suy yếu. Trong cuộc chiến chống lại phiến quân trong khu vực, Niger là một đồng minh quan trọng của các nước phương Tây. Ngoài ra, các khoản đầu tư khổng lồ của Pháp vào lĩnh vực khai thác mỏ của Niger là một lý do khiến họ quan tâm đến vấn đề an ninh.

Năm 2019, bất chấp các cuộc biểu tình, Mỹ đã mở một căn cứ máy bay không người lái ở Niger trước đó. Chuyên gia cũng đã chỉ ra rằng điều này có thể khiến Niger trở thành mục tiêu của những kẻ khủng bố và gia tăng tình trạng bất ổn.

Năm 2022, Pháp và các đồng minh châu Âu khác đã rút lực lượng của họ khỏi nước láng giềng Mali. Bazoum đã nhanh chóng mời họ đến Niger. Giới lãnh đạo quân đội Niger và một số cá nhân có ảnh hưởng trong nước liền tố cáo sự gia tăng của lực lượng nước ngoài.

Thứ ba, chuyên gia cho rằng quân đội Nga được khuyến khích từ việc các tổ chức khu vực như ECOWAS và Liên minh châu Phi không đưa ra lập trường kiên quyết trước tình trạng quân đội lên nằm quyền ở Guinea, Burkina Faso và Mali. Các nhà lãnh đạo ECOWAS hiện đã đe dọa sử dụng vũ lực để khôi phục chức vụ cho ông Bazoum nếu ông không được phục chức.

Trong 4 năm qua, đã có 3 trong 7 cuộc đảo chính ở tây Phi diễn ra thành công. Các nhà lãnh đạo của ECOWAS và Liên minh châu Phi đã đe dọa trừng phạt 3 quốc gia này, nhưng không có biện pháp đáng kể để răn đe những nhà lãnh đạo quân sự đang chờ thời.

Trong một cuộc họp bàn tròn (do Viện Hoàng gia về Các vấn đề quốc tế tổ chức) về tác động của can thiệp quân sự vào Tây Phi, một trong những nhà lãnh đạo của khu vực đã tuyên bố rằng họ sẽ giữ liên lạc với ba tổng thống quân sự như một phép lịch sự. Điều này tạo ấn tượng rằng việc tiếp quản quân sự sẽ không gặp phải sự răn đe nào.