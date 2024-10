Nguyên nhân bếp từ bị nứt vỡ mặt kính và cách khắc phục hiệu quả

Mặt kính bếp từ thường làm bằng kính chịu nhiệt nên trường hợp bị nứt vỡ rất hiếm, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Bởi trong quá trình sử dụng, do nhiều yếu tố và nguyên nhân khác nhau khiến mặt kính của bếp từ bị nứt vỡ, khiến việc sử dụng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân và cách khắc phục Do bếp kém chất lượng nên mặt kính bị nứt Nguyên nhân đầu tiên khiến mặt bếp từ dễ bị vỡ chính là do thiết bị kém chất lượng, được làm từ chất liệu có độ bền kém, khả năng chịu nhiệt thấp. Điều này khiến cho việc đun nấu trong thời gian dài ở mức nhiệt cao khiến mặt kính nhanh nứt, không đảm bảo an toàn. Đặc biệt là những chiếc bếp từ không có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hay cả những dòng sản phẩm giá rẻ.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Internet Cách khắc phục hiệu quả nhất là bạn nên thay mới bếp từ. Nên chọn sử dụng những sản phẩm chất lượng, được sản xuất từ những thương hiệu uy tín. Lớp kính mặt bếp được làm từ chất liệu chịu lực, chịu nhiệt tốt. Do va đập mạnh Để bếp không cố định trên một mặt phẳng khiến bếp bị vỡ trong quá trình nấu nướng. Hoặc do chẳng may làm rơi vật nặng lên bề mặt bếp cũng là nguyên nhân khiến mặt kính bị nứt vỡ. Do đó, để đảm bảo hạn chế những sự cố không đáng có, bạn cần thực hiện các việc sau: Bố trí bếp từ ở những nơi bằng phẳng và rộng rãi, không nên đặt bếp trên kệ. Tránh để đồ vật rơi xuống mặt kính của bếp từ. Nên ưu tiên lựa chọn các loại bếp từ âm để cố định bếp ở một vị trí nhất định, tránh di chuyển thiết bị nhiều nơi làm rơi vỡ bếp. Không vệ sinh bếp thường xuyên Nếu bạn sử dụng bếp từ thường xuyên nhưng lười vệ sinh mặt kính cũng sẽ khiến dầu mỡ và các thức ăn thừa bị dính lại, đóng mảng. Khi tiếp tục đun nấu ở những lần sau sẽ làm nhiệt độ mặt bếp từ không ổn định và gây ra hiện tượng nứt vỡ.

Vệ sinh bếp nên đúng cách, nếu vệ sinh bếp khi còn nóng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của bếp. Để không làm mặt kính bếp từ bị nứt vỡ, bạn cần chú ý vệ sinh sạch sẽ sau khi đun nấu. Lưu ý là tuyệt đối không nên vệ sinh bếp từ khi mới đun nấu xong. Bởi lúc này nhiệt độ mặt bếp vẫn cao, nếu gặp nước lạnh sẽ gây sốc nhiệt và nứt vỡ. Nấu liên tục ở nhiệt độ cao trong thời gian dài



Ngoài những nguyên nhân trên, việc nấu nướng liên tục ở mức nhiệt cao và trong một thời gian dài cũng sẽ làm mặt kính của bếp từ dễ nứt vỡ. Dù được làm từ dòng kính chịu lực và chịu nhiệt. Nhưng nếu bạn nấu ăn với chiếc nồi quá nặng và quá to sẽ vừa làm khó chín thức ăn và vừa tốn điện năng. Hơn thế nữa, điều này còn tác động lên bề mặt kính của bếp một lực mạnh và nhanh làm nứt vỡ.

Cách khắc phục: Nên sử dụng các loại nồi có kích thước vừa phải phù hợp với bếp. Không nên đun nấu quá nhiều khiến trọng lượng nồi quá 4kg. Hạn chế sử dụng bếp liên tục trên 2 giờ và nên để mức nhiệt vừa phải. Không nên sử dụng mức nhiệt tối đa khi đun nấu để đảm bảo độ bền của bếp và tiết kiệm điện năng. Bếp từ bị vỡ mặt kính dùng được không? Trong trường hợp nứt vỡ nhẹ, vết nứt nhỏ và không bị vỡ vụn, không làm ảnh hưởng tới vùng nấu. Các nút phím vẫn vẫn sử dụng bình thường, khi khởi động bếp vẫn sinh ra nhiệt năng. Bạn có thể sử dụng bếp bình thường, có thể dùng keo silicon hay các loại keo dán chuyên dụng để dán lên vết nứt mà chưa cần thay mới.

Nếu vết nứt nhỏ và bạn cần sử dụng bếp ngay lúc đó, bạn có thể sử dụng nhưng ở công suất nhỏ. Nếu trường hợp vết nứt vỡ to, hưởng tới vùng nấu của bếp. Các chức năng nấu không thể vận hành được thì bạn phải thay mới mặt kính hoặc mua bếp từ mới để sử dụng. Một lưu ý nữa là khi bếp từ nhà bạn đã bị vỡ mặt kính lâu ngày sẽ làm hư hại bếp. Nên tạm dừng sử dụng ngay và tìm hướng khắc phục phù hợp để tránh làm hỏng các động cơ bên trong. Cách xử lý nếu bếp từ bị nứt mặt kính khi đun



Nếu vết nứt nhỏ và bạn cần sử dụng bếp ngay lúc đó, bạn có thể sử dụng nhưng ở công suất nhỏ. Nhưng chỉ là sử dụng tạm thời vì nếu sử dụng mặt kính bị nứt vỡ như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của chính bạn, đồng thời bếp cũng ngày một hư hỏng nặng hơn. Tắt bếp khi nhận thấy dấu hiệu nứt nẻ để đảm bảo an toàn. Rút tất cả nguồn điện kết nối với bếp từ và liên hệ với trung tâm bảo hành hoặc địa chỉ nơi bạn mua bếp từ. Bạn không nên tự ý kiểm tra hay tự tháo chữa bếp tại nhà bởi nó sẽ ảnh hưởng tới chế độ bảo hành của hãng nếu như bếp của bạn vẫn đang trong thời gian bảo hành. Hơn nữa, nếu tự ý sửa chữa sẽ khiến bếp của bạn rất dễ bị hư hỏng nặng. Theo GĐXH