Nguyên nhân bảo vệ chém gục thực khách trên phố Nguyễn Thị Định

Ngày 19/11, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc nhân viên bảo vệ quán ăn chém gục thực khách trên phố Nguyễn Thị Định (phường Nhân Chính) xảy ra vào trưa 17/11.



Theo vị này, sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Thanh Xuân đã triệu tập những người có liên quan đến trụ sở công an. Bước đầu làm việc với cơ quan công an, nhân viên bảo vệ thừa nhận hành vi chém gục vị khách hàng trên phố.





Nguyên nhân vụ việc được xác định là do thực khách để xe dưới lòng đường, nhân viên bảo vệ tưởng xe của quán nên đã dắt đi khiến hai người xảy ra đôi co dẫn tới lời qua tiếng lại.