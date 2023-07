Nguyên nhân 5 tàu cá bốc cháy ngùn ngụt ở Nghệ An

Vụ cháy 5 tàu cá ở Nghệ An xuất phát từ việc chập điện trên chiếc tàu của một ngư dân. Sau đó, do gió to cộng với trên tàu có nhiều vật dụng bắt lửa, vụ cháy lan sang 4 tàu neo đậu bên cạnh.

Ngày 30/7, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ 5 tàu cá bốc cháy ngùn ngụt ở Nghệ An. Theo đó, xuất phát từ việc chập điện trên tàu cá mang số hiệu NA-99696-TS của ông Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đã gây hỏa hoạn. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng lan rộng sang 4 tàu cá đang neo đậu bên cạnh, do trên tàu có nhiều vật dụng dễ bắt lửa cộng với thời tiết có gió lớn. Tàu cá cháy chỉ còn lại trơ khung sắt (Ảnh: Nguyễn Duy). Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thuận cho biết sáng cùng ngày, cơ quan công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm 5 con tàu bị cháy. Cơ quan chức năng đồng thời thu giữ một số mẫu vật để phục vụ việc giám định, xác định nguyên nhân chính xác vụ hỏa hoạn này. Theo cơ quan chức năng, vụ cháy khiến 5 tàu cá của các ngư dân bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Sau vụ việc, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo xã Sơn Hải và xã Quỳnh Long vận động và ủng hộ để giúp đỡ các chủ tàu cá bị cháy. Bước đầu, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng hỗ trợ mỗi tàu bị cháy 20 triệu đồng. Thiệt hại ban đầu từ vụ cháy là hơn 20 tỷ đồng. Trước đó, khoảng 20h tối 28/7, tàu cá mang số hiệu NA-99696-TS của ông Bùi Xuân Xin (trú xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn (xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa cũng nhanh chóng lan rộng sang 4 tàu cá khác neo đậu bên cạnh. Khi cháy, dây neo bị đứt nên các con tàu trôi dạt thành 3 điểm cháy khác nhau, gây khó khăn cho việc dập lửa và khống chế đám cháy. 5 tàu cá bị cháy gồm: Tàu NA-99699-TS - chủ tàu Bùi Xuân Xin, xã Quỳnh Long. Tàu NA-97777-TS - chủ tàu Hồ Đình Việt, xã Sơn Hải. Tàu NA-99919-TS - chủ tàu Đào Xuân Thắng, xã Sơn Hải. Tàu NA-95656-TS - chủ tàu Trần Văn Đoàn, xã Sơn Hải. Tàu NA-90636-TS - chủ tàu Trần Văn Tấn, xã Quỳnh Long.