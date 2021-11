Nguyên nhân 2 huyện có cấp độ dịch cao nhất ở TP.HCM

Ngành y tế TP.HCM giám sát dịch tại huyện Nhà Bè.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, những ca nhiễm này chủ yếu trên 18 tuổi, đã được tiêm vắc-xin nên chỉ có các triệu chứng nhẹ như sốt, đau họng. Ngoài ra, có 1 trường hợp chuyển viện do có bệnh nền.Từ đầu tháng 10 đến nay, huyện Cần Giờ ghi nhận 359 ca nhiễm mới. Nguyên nhân là do công nhân làm việc từ khu chế xuất, khu công nghiệp nhiễm bệnh. Họ trở về nhà, lây nhiễm cho gia đình và người xung quanh.



Theo thông báo ngày 8/11 của UBND TP.HCM, huyện Nhà Bè có 5 xã nguy cơ cao là Hiệp Phước, Long Thới, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc. Huyện Cần Giờ có 3 xã cấp 3 về nguy cơ dịch là An Thới Đông, Bình Khánh và Lý Nhơn.



Dựa trên 3 tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vắc-xin và tiêu chí đảm bảo khả năng chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng, hiện TP đang ở cấp độ 2 .



Về cấp độ dịch tại các quận, huyện, TP Thủ Đức, có 13/22 địa phương đạt cấp 1, 7/22 địa phương đạt cấp 2 (quận 3, quận 10, quận 12, quận Bình Tân, quận Bình Thạnh, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn); có 2/22 địa phương đạt cấp 3 ( huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ ).



Đáng chú ý, có 3 quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 10 (tăng từ cấp 1 lên cấp 2), huyện Cần Giờ ( từ cấp 1 tăng lên cấp 3 ), huyện Nhà Bè ( từ cấp 2 tăng lên cấp 3 ). Có 2 quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận 11 và Phú Nhuận (từ cấp 2 xuống cấp 1).