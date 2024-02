Nguyễn Huy Hoàng: “Rái cá” sông Gianh bơi tới TVH Olympic

Bước vào Á vận hội trên đất Hàng Châu (Trung Quốc), ở nội dung sở trường 1.500m tự do, Huy Hoàng để vuột huy chương khá đáng tiếc khi dẫn trước đối thủ người Nhật Bản nhưng hụt hơi ở những mét cuối cùng.

Thành tích của Nguyễn Huy Hoàng đều giảm sút so với chính anh. Tuy nhiên, HLV Hoàng Vũ cho biết điểm rơi của học trò là ở Asiad 19, diễn ra sau SEA Games khoảng 4 tháng.

Năm 2023, Nguyễn Huy Hoàng có những niềm vui và cả nỗi buồn. Ở đấu trường SEA Games trên đất Campuchia, kình ngư sinh quê Quảng Bình giảm một nửa HCV so với 1 năm trước vì các lý do cả khách quan lẫn chủ quan.

Dù thất bại đầy cay đắng nhưng Huy Hoàng không quá buồn bã khi bước ra khỏi hồ. Anh cho biết mình đã thi đấu hết sức, nhưng cũng thừa nhận vấn đề tâm lý đã ảnh hưởng tới phong độ.

Huy Hoàng chia sẻ: “5 năm trước ở Asiad 18, tôi bơi trong trạng thái thoải mái hoàn toàn. Sau khi có được HCB, có thành tích rồi tôi đã chịu sức ép. Xuất phát chậm luôn là điểm yếu của tôi, nhưng thực sự tâm lý mới là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Tôi biết mình phải làm gì sau cú vấp ngã đó".

Sau khi thi đấu và không thành công tại nội dung đầu tiên 1.500m tự do, Huy Hoàng có sự trở lại tự tin hơn trong nội dung 800m tự do rồi đạt HCĐ. Thành tích này cũng là suất dự Olympic 2024 của kình ngư người Quảng Bình. Trước khi khép lại Asiad 19, Huy Hoàng có thêm tấm HCĐ nữa ở nội dung 400m tự do.