Nguyễn Hồng Nhung gây bất ngờ về màn trình diễn tại LHP châu Á thế giới 2021

Phượng Khấu của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh, Bố Già của Trấn Thành và Kiều của Mai Thu Huyền là 3 đại diện Việt Nam tham gia liên hoan lần này. Với Phượng Khấu là một trường hợp ngoại lệ đặc biệt vì đây là năm đầu tiền ban tổ chức và hội đồng giám khảo mở ra hạng mục chấm giải cho phim dài tập (ogriginal series). Phượng Khấu và Squid Game là 2 phim series được công chiếu và tranh giải trong liên hoan. Ekip Phượng Khấu xuất hiện tại liên hoan có đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung (với bản hit Ngô Đồng- nhạc phim Phượng Khấu). Phượng Khấu đã xướng tên tại LHP châu Á lần nầy cho hạng mục “Đạo diễn xuất sắc của năm 2021” (Best Director of the year). Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh cũng là đạo diễn Việt Nam đầu tiên đoạt được giải thưởng vinh dự này.