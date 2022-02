Nguyễn Hà Đông, JVevermind và những gương mặt lọt Forbes 30 under 30 năm đầu tiên giờ ra sao?

Dù vậy, với thành tích nổi bật, ngày 2/2/2015, Nguyễn Hà Đông được chọn là một trong 30 người có mặt trong danh sách "30 under 30'' của Forbes Việt Nam. Sau sự kiện này, anh dường như biến mất trên truyền thông, không ai biết anh ở đâu, làm gì.

Năm 2014, Nguyễn Hà Đông là cái tên gây bão không chỉ trong nước mà cả trên thế giới. Thành công bất ngờ của trò chơi Flappy Bird giúp Nguyễn Hà Đông có mặt trong danh sách "10 triệu phú Internet đi lên từ con số 0" của tờ The Richest. Tuy nhiên, thành công này khiến chính bản thân Nguyễn Hà Đông thấy áp lực và khiến cuộc sống của anh bị xáo trộn. Anh chọn gỡ bỏ ứng dụng khỏi chợ mạng vào ngày 10/2/2014.

Đầu tháng 2 năm 2015, Tạp chí Forbes Việt Nam lần đầu công bố Top “30 under 30” - danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật tại Việt Nam.

Lần gần nhất nhất Nguyễn Hà Đông tái xuất là vào tháng 11/2019. Thời điểm đó, anh cho biết mình đang tự thành lập công ty riêng chuyên về game. Và công ty cũng chỉ có 2 người. Hà Đông tiết lộ anh cũng phát triển một sản phẩm game mới nhưng xác suất thành công như Flappy Bird chỉ là 0,1%.

JVevermind

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, là thế hệ vlogger đầu tiên của Việt Nam, cùng thời với An Nguy, Toàn Shinoda, Huyme,… Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, kênh YouTube của anh đạt 121 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt theo dõi, khiến JVevermind trở thành một trong những YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng Youtube.

Sự nghiệp của anh lên tới đỉnh điểm khi JVevermind trở thành 1 trong 30 người có tên trong danh sách "30 under 30" năm đầu tiên do Forber Việt Nam bình chọn. Và ngay năm sau, 2016, anh chàng cũng lọt vào danh sách "30 under 30" Châu Á của Tạp chí Forbes trong lĩnh vực Truyền thông – Quảng cáo – Giải trí.

Chính trong lúc sự nghiệp đang lên đến đỉnh cao, JVevermind lại lựa chọn "lui về ở ẩn". Anh mất tích và ngưng hoàn toàn các hoạt động trên trang cá nhân, mạng xã hội cũng như YouTuber.

Sau đó, đến năm 2019, chàng hot boy đã có những cập nhật trở lại về hình ảnh cuộc sống hằng ngày của mình. Tuy nhiên, anh xóa toàn bộ các bài post, ảnh đăng và video trên kênh Youtube của mình, đồng thời thay đổi tên ngắn gọn hơn thành JV.

Anh cũng cho ra mắt phim ngắn "Không dấu chân người" trên kênh YouTube, do bản thân anh tự viết kịch bản và đóng vai chính. Ngoài ra, JV xây dựng một series mới mang tên "Cuối tuần mất ngủ", dưới dạng bản tin châm biếm về những vấn đề hot trong xã hội. Các clip trong series "Cuối tuần mất ngủ" đạt trung bình hơn 1 triệu view/ clip và bản thân kênh YouTube JV cũng ghi nhận 2 triệu lượt theo dõi.