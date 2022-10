Nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa bị bắt

Ngày 5/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Đinh Cẩm Vân (SN 1965) - nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa - về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bà Đinh Cẩm Vân - nguyên Giám đốc Sở Tài Chính Thanh Hóa (Ảnh: Cắt từ clip M.H.).