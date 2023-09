Nguyên Giám đốc Sở Tài chính Phú Yên bị khởi tố

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành khám xét chỗ ở, cấm đi khỏi nơi cư trú đối bị can Đỗ Duy Vinh - nguyên Giám đốc Sở Tài chính về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra năm 2013 tại TP Tuy Hòa.

Đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đọc lệnh khám xét nhà đối với bị can Đỗ Duy Vinh.