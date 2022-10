Nguyên chủ tịch xã bị bắt, dân viết thư cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy và công an

Trước đó vào ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Đức (SN 1964), trú tại thôn 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam bị can Hoàng Văn Đức (Ảnh: T.T).

Theo điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch, ông Đức đã chỉ đạo cán bộ Địa chính - Xây dựng là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979), thực hiện hành vi thu tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của 65 hộ dân.