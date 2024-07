Nguyên chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị lừa 171 tỷ: Thông tin mới nhất

"Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra, làm rõ", Thượng tá Toàn nói thêm.

Trước đó, ngày 17/7, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan vụ nguyên Chủ tịch huyện Nhơn Trạch Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa hơn 171 tỷ đồng.

Liên quan vụ án này, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, bà Giang Hương bị đối tượng mạo danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện lừa đảo. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra làm rõ.