Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk: Đồng bào không nhẹ dạ nghe theo kẻ xấu

Trong những ngày qua, nhân dân địa phương đã phối hợp tốt với chính quyền trong việc truy vết các đối tượng. Khi phát hiện kẻ nghi vấn, mọi người chủ động vây bắt, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin nhìn nhận sự việc trên là bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục người dân trước âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch. Qua đó, cần tăng cường cảnh giác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tập trung đầu tư phát triển cho vùng kinh tế chung của huyện, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

"Trong thời gian qua, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách để đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phía chính quyền cần phải làm tốt hơn nữa để người dân yên tâm trong đời sống của mình", ông Huy chia sẻ.

Ông Võ Tấn Huy khẳng định, đến thời điểm hiện tại, huyện Cư Kuin với sự vào cuộc rất kịp thời quyết liệt từ Trung ương đến địa phương mọi hoạt động trở lại bình thường.

Cuộc sống của người dân địa phương đã từng bước trở lại bình thường.

Ngày 14/6, liên quan đến vụ 2 trụ sở xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, bị tấn công làm 9 người tử vong, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho rằng vụ án vừa qua gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Nhóm tội phạm đã dùng súng bắn tử vong Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác.

"Khi xông vào trụ sở UBND xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá trụ sở. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp. Họ tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã", ông Xô nói.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, lời khai ban đầu của nhóm tội phạm thể hiện, chúng được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ xã hay cán bộ công an thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn. Ông Xô đánh giá, hành vi trên thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm.

"Cũng qua vụ việc cho thấy tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của lãnh đạo 2 xã. Khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã, họ lập tức có mặt tại hiện trường và bị kẻ xấu giết hại", Tướng Tô Ân Xô chia sẻ.

