Nguy hiểm nếu trẻ mặc áo phao ngồi vào ghế an toàn trên ô tô

Ghế an toàn là trang bị cơ bản không thể thiếu cho trẻ khi ngồi trên ô tô. Theo khuyến cáo của Cảnh sát giao thông đường cao tốc Hàng Châu, Trung Quốc, khi ô tô xảy ra va chạm, nếu không có ghế an toàn cho trẻ em, tỷ lệ tử vong của các bé trong các vụ tai nạn giao thông cao gấp 8 lần so với trường hợp có ghế an toàn, tỷ lệ thương tích cao gấp 3 lần.