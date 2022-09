Nguy cơ xung đột Nga - Ukraine leo thang sau trưng cầu dân ý

"Ông Putin đang cố gắng đưa ra quan điểm rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Ông Putin muốn đảm bảo rằng Mỹ và NATO sẽ không gửi thêm vũ khí đến Ukraine và cuộc phản công của Ukraine sẽ kết thúc", John Herbst, giám đốc cấp cao của Trung tâm Á - Âu thuộc Hội đồng Đại Tây Dương và là cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine, nói với CNBC.

Phương Tây cho rằng, sau 7 tháng đưa quân vào Ukraine, Nga đang gặp bất lợi trên chiến trường và phải đối mặt với không ít tổn thất. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Nga cho biết một số người đã cố ý tổ chức các cuộc biểu tình trái phép nhằm phản đối lệnh động viên, mặc dù hoạt động này chỉ lôi kéo một số lượng rất ít người tham gia. Tình hình này buộc Nga phải tìm cách thay đổi cán cân để giành lại ưu thế trong chiến dịch quân sự và các cuộc trưng cầu dân ý có thể là cách để Moscow đạt được mục tiêu này.

Tính toán của Nga

Lực lượng thân Nga tại Lugansk, miền Đông Ukraine (Ảnh: Reuters).

Các quan chức Ukraine cho rằng, Nga có thể sử dụng các cuộc trưng cầu dân ý để làm cơ sở cho việc huy động người Ukraine vào lực lượng quân sự Nga. "Mục đích chính của các cuộc trưng cầu dân ý là để huy động người dân của chúng tôi", Ivan Fedorov, cựu thị trưởng thành phố Melitopol của Ukraine, cho biết.

Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine tuần trước cho hay: "Sau cuộc trưng cầu dân ý, đối phương sẽ tuyên bố huy động quân ở các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát vì họ cần nhân lực".

Giới chức Ukraine cho biết, các chính quyền thân Nga ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, cùng với Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), đang lập danh sách hàng nghìn người sẽ được huy động ở Zaporizhzhia và Kherson. Tại vùng Lugansk, nơi gần như nằm dưới sự kiểm soát của Nga và các lực lượng do Nga hậu thuẫn, các quan chức Ukraine cho biết Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã thực thi lệnh tập trung nghĩa vụ quân sự rộng rãi.

Natalia Savelyeva, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu, cho biết kế hoạch "trưng cầu dân ý" được công bố trong tuần này dường như đánh dấu một "giai đoạn mới của cuộc chiến" tại Ukraine.

"Các cuộc trưng cầu dân ý là những dấu hiệu cho thấy Nga đang không cảm thấy thực sự thoải mái", chuyên gia Savelyeva nhận định.

Theo Washington Post, quyền kiểm soát quân sự của Nga tại các khu vực mà nước này kiểm soát ở Ukraine đang bị lung lay và các cuộc trưng cầu dân ý được coi là "công cụ chính trị" để đạt được mục tiêu quân sự là đảm bảo quyền kiểm soát của Moscow.

Một số nhà phân tích dự đoán, các cuộc trưng cầu dân ý là tín hiệu cho thấy Nga sẵn sàng cho kịch bản leo thang xung đột ở Ukraine.

Tatiana Stanovaya, nhà phân tích của tổ chức tư vấn chính trị R.Politik, cho rằng các cuộc trưng cầu dân ý là "động thái chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn diện" và là "tối hậu thư rõ ràng do Nga gửi tới Ukraine và phương Tây: hoặc Ukraine rút lui hoặc chiến tranh hạt nhân sẽ nổ ra".