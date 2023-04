Nguy cơ tử vong rất cao với các bệnh nhân bị tổn thương thận cấp tính

Những người từng nằm viện do tổn thương thận cấp (hoặc suy thận cấp - AKI) có nguy cơ cao phải nhập viện lại, hoặc có nguy cơ tử vong chỉ một thời gian ngắn sau khi xuất viện.

Đây là kết quả nghiên cứu mới, với sự hỗ trợ của Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH), được đăng tải trên tạp chí Kidney Diseases của Mỹ ngày 27/4.

Theo nghiên cứu, nguy cơ những người từng nhập viện do AKI, cho dù có tiền sử mắc bệnh thận hay không, phải nhập viện trở lại vì bất cứ lý do gì là 62% và nguy cơ tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào trong vòng 90 ngày sau khi xuất viện là 266%.