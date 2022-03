Nguy cơ sắp xuất hiện đợt lũ trái mùa tại Thừa Thiên Huế

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 1- 3/4, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông; mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm 1-2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực vùng biển có gió mạnh, biển động.