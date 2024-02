Nguy cơ nhiễm giun sán từ những món ăn thường gặp

Chọn ăn uống an toàn

Nguyên nhân bệnh nhân H tử vong là sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn có suy đa tạng - toan chuyển hóa - rối loạn đông máu nặng.

Theo bác sĩ Lê Văn Thiệu, việc ăn những món tái, sống chính là con đường đưa các loại giun sán thâm nhập vào cơ thể người đàn ông. Và khi ăn phải ấu trùng sán, chúng có thể di chuyển theo đường máu tới não, cơ và gây bệnh.

Khi ấu trùng sán cư trú trong não (gặp ở 60-96% trường hợp) có thể dẫn đến các nhóm bệnh thần kinh như: Nhức đầu, động kinh, rối loạn tâm thần, rối loạn thị giác, suy nhược cơ thể - giảm trí nhớ, co giật cơ.

Còn với bệnh liên cầu lợn là một loại vi khuẩn cư trú tự nhiên ở đường hô hấp trên, đặc biệt là amidan, khoang mũi, đường sinh dục và tiêu hóa của lợn khỏe mạnh hoặc bị bệnh.

Liên cầu lợn có 35 type huyết thanh, trong đó type 2 có độc lực cao nhất và thường gây bệnh ở người. Người dân có nguy cơ nhiễm bệnh: Do các thói quen ăn uống có nguy cơ cao nhiễm liên cầu lợn như ăn các sản phẩm của lợn sống hoặc chưa nấu chín, bao gồm cả máu, nội tạng lợn.

"Tỉ lệ tử vong do nhiễm liên cầu lợn rất cao. Người bị mắc liên cầu lợn có thể bị mất thính lực vĩnh viễn và rối loạn tiền đình là những di chứng thường được ghi nhận của những bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn.Hiện tại, chưa có vaccine phòng bệnh liên cầu lợn ở người. Việc phòng bệnh chủ yếu là đảm bảo an toàn lao động trong chăn nuôi, an toàn vệ sinh thực phẩm, chế biến, ăn các sản phẩm của lợn được chế biến chín, không ăn tiết canh, lợn ốm, chết..." - bác sĩ Lê Văn Thiệu đưa ra khuyến cáo.

“Khi ăn rau không được rửa sạch, không được nấu chín đảm bảo sẽ có nguy cơ nhiễm sán lá gan lớn và trứng giun đũa, giun móc. Sán lá gan lớn có thể gây ra những ổ áp-xe trong gan và ấu trùng có thể đi khắp cơ thể người gây ra tổn thương và các tổ áp-xe ngoài gan ở nách, cơ thành bụng, đầu gối, đùi, bắp chân… Để phòng sán lá gan, người dân nên bỏ thói quen ăn đồ tái, sống...” - PGS.TS Đỗ Trung Dũng khuyến cáo.