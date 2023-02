Nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong mùa lễ hội

Nguy cơ hiện hữu

Mùa lễ hội xuân Quý Mão diễn ra sôi động ngay từ những ngày đầu năm. Vào dịp cao điểm, mỗi ngày các di tích trên địa bàn thành phố Hà Nội như đền Ngọc Sơn, Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, chùa Hương... cho đến các đền, chùa lân cận như đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), đền Trần (Nam Định)... đón hàng vạn người. Cùng với đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là dịch vụ ăn uống phục vụ nhu cầu của du khách cũng nhộn nhịp hẳn lên.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội năm nay, từ cuối năm 2022, lực lượng chức năng ở các địa phương đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử lý các cơ sở dịch vụ kinh doanh ăn uống, lưu trú trên địa bàn, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, giữ gìn môi trường cảnh quan. Các hộ gia đình tham gia kinh doanh, cung cấp dịch vụ ăn uống đã ký cam kết bán hàng theo giá niêm yết, không tự ý nâng giá dịch vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm hiện còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa lễ hội. Khó, là bởi hiện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố đa số có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, hoạt động ngoài giờ, phân phối qua nhiều khâu trung gian, trình độ quản lý chưa cao, mối liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn lỏng lẻo... Một bộ phận chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm không quan tâm tới sức khỏe cộng đồng, vì lợi ích trước mắt nên không tuân thủ quy định bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.