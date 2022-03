Nguy cơ lũ trái mùa, lễ hội nổi tiếng ở Huế phải lùi thời gian tổ chức

Tối 29/3, đại diện Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do điều kiện thời tiết ngày 2-3/4/2022 không thuận lợi cho các chương trình và hoạt động trên đường bộ lẫn đường sông nên ban tổ chức quyết định lùi thời gian diễn ra Lễ hội Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) 2 ngày so với dự kiến ban đầu.

Lễ hội truyền thống Điện Huệ Nam rất nổi tiếng ở Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, Lễ hội Điện Huệ Nam được dự kiến tổ chức trong 2 ngày 2, 3/4 (ngày 2 và 3/3 Âm lịch). Tuy nhiên, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 1 đến 3/4, trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi mưa rất to và dông; mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ đêm mùng 1 đến 2/4.