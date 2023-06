Nguy cơ gia tăng căn bệnh cướp mạng sống nhiều người Việt nhất ngày nắng nóng

Nhiệt độ khắc nghiệt làm tăng nguy cơ gặp phải những vấn đề sức khỏe, đặc biệt là đối với người mắc bệnh lý mạn tính, bao gồm các bệnh về tim mạch.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, ở quốc gia này, hằng năm, sự tương tác của nhiệt độ cao và bệnh tim mạch góp phần gây nên khoảng 1/4 số ca tử vong liên quan đến nhiệt. Nhiệt độ càng cao thì mối đe dọa càng lớn.

Một nghiên cứu gần đây trên tạp chí Circulation đã đánh giá tỷ lệ tử vong do tim mạch trong 7 năm ở Kuwait, nơi nhiệt độ ban ngày có thể đạt tới trên 40 độ C trong những tháng nóng nhất. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa nhiệt độ tăng và nguy cơ tử vong do tim mạch, hầu hết xảy ra trong khoảng nhiệt độ từ 35 độ C đến 43 độ C.