Nguy cơ gạo Việt mất cơ hội thi: Ngẫm chuyện thương hiệu...

Chỉ còn khoảng một tuần nữa The Rice Trader - đơn vị tổ chức cuộc thi "Gạo ngon nhất thế giới" sẽ công bố danh sách các nước đưa gạo tham gia cuộc thi năm nay.

Tuy nhiên, gạo thơm Việt Nam có nguy cơ mất cơ hội dự thi "Gạo ngon nhất thế giới" năm 2021 vì các vấn đề về bản quyền đối với thương hiệu.

Trước đó, trong thông cáo báo chí hồi tháng 5/2021, The Rice Trader cho biết, nhiều công ty Việt Nam sử dụng biểu tượng thương hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" - thuộc bản quyền của The Rice Trader, trên các bao bì gạo đang được kinh doanh trên thị trường.

Thông cáo của The Rice Trader khẳng định đây là hành vi sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của biểu trưng giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới”. Thời điểm đó, tổ chức này tuyên bố sẽ cân nhắc đến việc quốc gia có thể mất quyền tham gia cuộc thi này trong những năm tiếp theo.

Trao đổi trên báo chí, kỹ sư Hồ Quang Cua - "cha đẻ" của gạo ST25 - loại gạo được vinh danh gạo ngon nhất thế giới trong cuộc thi của The Rice Trader vào năm 2019 cũng bày tỏ lo lắng về nguy cơ gạo Việt mất cơ hội tham dự cuộc thi nói trên.

Về vấn đề này, chia sẻ với Đất Việt, chuyên gia nông nghiệp - PGS.TS Dương Văn Chín, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cũng ghi nhận tình trạng "bát nháo" trong sử dụng logo thương hiệu "Gạo ngon nhất thế giới" của The Rice Trader của nhiều công ty kinh doanh lương thực tại Việt Nam trên bao bì, tài liệu quảng bá. Ông khẳng định, logo thương hiệu rất quan trọng, các công ty muốn sử dụng logo thương hiệu của The Rice Trader thì bắt buộc phải xin phép tổ chức này.

"Khi chưa được sự đồng ý của The Rice Trader mà các công ty đã sử dụng logo biểu tượng của tổ chức thì bây giờ phải bỏ các bao bì, tài liệu quảng bá cũ, in bao bì, tài liệu mới mà không đưa logo của The Rice Trader vào", PGS.TS Dương Văn Chín nói.