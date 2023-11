Nguy cơ đêm nhạc ở Hà Nội ế ẩm vì giá vé đắt hơn cả BlackPink

Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi từ sự kiện rất được mong đợi nay lại đối mặt với sự ghẻ lạnh của khán giả. Lý do là đơn vị tổ chức chậm trễ trong việc công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn trong khi giá vé quá cao.

Với 8 hạng vé khác nhau, Open Air #2 X-Mas Festival in Hanoi có giá vé cao nhất lên tới 15 triệu đồng. Trong đó, hạng vé V.VIP S2, S3 và V.VIP S1 được thông báo số lượng có hạn với giá vé lần lượt là 10 triệu đồng và 15 triệu đồng.

Hạng vé V.VIP A và V.VIP B gần sân khấu nhất có giá 5,2 triệu đồng, trong khi VIP A và VIP B là 4,5 triệu đồng.

Giá vé đắt so với các sự kiện âm nhạc khác

Những khán giả mua V.VIP và VIP được tham dự fansign (buổi ký tặng) của nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, có lối đi riêng, hộp quà và quyền lợi đặc biệt khác chưa được công bố.

Đáng nói, cơ hội tham dự buổi ký tặng là ngẫu nhiên nên khán giả bức xúc. Họ bỏ ra số tiền lớn nhưng không chắc được tham buổi ký tặng của nghệ sĩ yêu thích.

Giá vé trên so sánh với những sự kiện Kpop đã diễn ra ở Việt Nam hay quốc tế đều khá cao. SEEN Festival Hội An diễn ra giữa tháng 6 vừa qua với sự tham gia của Taeyang, aespa, BoA… có giá vé dao động từ 2,8 triệu đồng tới 5,5 triệu đồng.



Kim Jae Joong là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại Hà Nội vào tháng 12 tới.

Lễ hội âm nhạc GENfest diễn ra đầu tháng 11 tại TP.HCM có giá vé cao nhất là 3,15 triệu đồng. Sự kiện này cũng diễn ra trong 2 ngày với HyunA, Zico biểu diễn ở ngày đầu tiên và Lee Hyo Ri, Zion.T trong ngày thứ 2.