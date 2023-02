Nguy cơ cúm gia cầm H5N1 xâm nhập Việt Nam rất gần

Sự lây truyền các chủng virus cúm A giữa các loài. Nguồn: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm xâm nhập

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cúm A/H5N1 là một phân nhóm virus cúm A, lây truyền giữa các loài chim, gia cầm và động vật khác, lây sang cho người và gây tử vong.

Nhiễm cúm gia cầm thường không có triệu chứng ở chim hoang dã nhưng có thể gây tỉ lệ chết rất cao ở gia cầm nuôi. Ở người, tỉ lệ tử vong do nhiễm các phân tuýp A/H5N1, A/H5N6 và A/H7N9 cao hơn nhiều so với nhiễm virus cúm mùa A và B. Tỉ lệ tử vong do cúm A/H5N1 có thể lên tới 60%.