Nguy cơ cháy rừng cao, giám sát chặt từ cơ sở, không chủ quan, lơ là

Cháy rừng tại hai huyện Thanh Chương, Nam Đàn (Nghệ An), ngày 1/5/2024. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng

Tại tỉnh Hà Giang, thời tiết nắng nóng kéo dài trên 40 độ C diễn ra liên tiếp nhiều ngày dẫn đến các cánh rừng khô kiệt. Trong hai ngày 26 - 27/4, tại huyện Vị Xuyên, gần 20 ha rừng đã bị thiêu rụi. Trong quá trình chữa cháy, hai cán bộ kiểm lâm đã hy sinh, một kiểm lâm khác bị thương. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình các cán bộ kiểm lâm bị nạn tại tỉnh Hà Giang; yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và tập trung khắc phục hậu quả sau cháy rừng.

Chiều 2/5, một đám cháy đã bùng phát tại Lô 2 khoảnh 7, lô 7 khoảnh 8, tiểu khu 179 (xã Phước Thái, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận). Ngay sau khi phát hiện điểm cảnh báo cháy từ vệ tinh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận đã thông tin đến Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Phước, đơn vị chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Tân Giang yêu cầu triển khai huy động các lực lượng, phương tiện khẩn trương tiếp cận hiện trường, tiến hành dập lửa và tạo đường băng trắng khoanh vùng đám cháy. Sau khoảng 3 giờ nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế, khoanh vùng.

Ngày 4/5, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra cháy rừng trên diện tích lớn tại Khoảnh 3 và Khoảnh 6, Tiểu khu 5 (khu vực cầu 15), thuộc Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, thuộc huyện Tân Biên. Địa phương đã huy động các lực lượng chức năng tổ chức các biện pháp chữa cháy. Đến 4 giờ 30 phút ngày 5/5 cơ bản đã khống chế được đám cháy.

Nhận định về nguy cơ cháy rừng trong thời gian tới, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Kom Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Tây Ninh và các tỉnh Tây Nam còn xảy ra nắng nóng diện rộng và có mức cảnh báo nguy cơ rất nguy hiểm (mức V). Từ nay đến giữa tháng 5, một số tỉnh có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng rất nguy hiểm. Cụ thể, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng từ ngày 11 - 15/5 với mức nhiệt cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Các địa phương cần theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn để chủ động ứng phó.

Nhiều cách làm hiệu quả trong phòng, chống cháy rừng

Trước nguy cơ xảy ra cháy rừng mức cao, nhiều địa phương đã có những cách làm hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, để chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục đã triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực thuộc quyết liệt, tăng cường biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.