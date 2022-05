Nguy cơ bùng phát đợt dịch COVID-19 mới do Delta hoặc biến thể khác

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế Ichilov ở thành phố Tel Aviv, Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một nghiên cứu mô hình được thực hiện ở Israel cho thấy các dòng phụ của biến thể Omicron có thể tự tiêu diệt trong vài tháng tới, song biến thể Delta hoặc một biến thể khác của virus SARS-CoV-2 có thể làm bùng phát một đợt dịch COVID-19 nữa trong mùa Hè này.

Theo nghiên cứu do Đại học Ben-Gurion (BGU) của Israel thực hiện và được công bố trên tạp chí Science of The Total Environment, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đã thay thế các biến thể trước, song Omicron chưa loại bỏ được biến thể Delta nguy hiểm xuất hiện trước nó và có thể bùng phát trở lại.