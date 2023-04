Ngưỡng mộ bản lĩnh của Suri Cruise khi trở thành tâm điểm bàn tán

Cuộc sống của Suri bên mẹ ruột - nữ diễn viên Katie Holmes - ở New York phần nào giúp họ bớt đi những sự đeo bám, quan tâm quá lớn, nếu đem so với việc hai mẹ con vẫn tiếp tục sống ở kinh đô điện ảnh Hollywood.

Tại New York, nữ diễn viên Katie Holmes theo đuổi sự nghiệp diễn xuất trên sân khấu kịch, nơi đây có khu kịch nghệ Broadway. Ngoài ra, Katie Holmes cũng đang theo đuổi sự nghiệp đạo diễn phim. Cô đang tích cực chuẩn bị cho ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay Rare Objects trong tháng 4 này. Trong phim, Suri Cruise có góp giọng, cô thể hiện một số ca khúc nhạc phim.

Nội dung phim xoay quanh một phụ nữ trẻ đang cố gắng lấy lại thăng bằng trong cuộc sống sau một cú sốc khủng hoảng. Katie Holmes cũng tham gia diễn xuất trong bộ phim này, cô vào vai một người phụ nữ quảng giao đang gặp phải những vấn đề rắc rối trong cuộc sống. Hai người phụ nữ gặp nhau và trở nên gắn bó sau khi cùng điều trị tâm lý tại một phòng khám.

Sau cùng, Suri đã có một chặng hành trình trưởng thành khá tốt đẹp, cô thiếu nữ học hành "tới nơi tới chốn" (Ảnh: Hollywood Life).

Bên cạnh hứng thú dành cho thời trang, Katie Holmes tiết lộ rằng Suri còn yêu thích ca hát. Suri thể hiện một số ca khúc trong hai bộ phim do mẹ đạo diễn, gồm Rare Objects và Alone Together. Katie Holmes cho hay: "Tôi đã đề nghị con gái thể hiện một số ca khúc trong hai phim do tôi đạo diễn bởi đối với tôi, con có tài năng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực ca hát".

Ngay từ khi Suri còn nhỏ, Katie Holmes đã cảm thấy ấn tượng về gu thời trang của con gái, Suri luôn đưa ra những nhận xét thẳng thắn về trang phục mẹ mặc và nhiều khi đưa ra những góp ý khiến Katie Holmes cảm thấy rất nể phục.

Katie nhận xét cô con gái duy nhất của mình có cá tính rất mạnh mẽ: "Một khi Suri đã lựa chọn một hoạt động nào đó để theo đuổi, con bé sẽ nỗ lực hết mình cho tới khi thực sự giỏi trong hoạt động ấy. Ngay sau đó, con bé lại tìm một hoạt động khác để nỗ lực. Suri luôn rất tập trung, chăm chỉ và cố gắng".