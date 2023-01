Nguồn lực người Việt ở trong và ngoài nước - sức mạnh để vươn xa

Mùa Xuân - mùa của đoàn tụ và sum vầy, của niềm tin và hy vọng - lại tràn về trên quê hương Việt Nam. Xuân về, Tết đến, là thời điểm mà dù đang ở nơi đâu trên trái đất này, có lẽ mỗi trái tim Lạc Hồng đều thổn thức hướng về đất mẹ, da diết một nỗi nhớ quê hương và niềm mong ước có thể làm điều gì đó để đóng góp cho quê hương yêu dấu.

Kiều bào đóng góp toàn diện cho các lĩnh vực phát triển đất nước

Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) ngay từ khi mới hình thành, đã luôn đồng hành cùng đất nước trong mọi hoàn cảnh, tạo nên nguồn sức mạnh tổng hợp, góp sức đưa đất nước ta vượt qua mọi phong ba thác ghềnh lịch sử, phát triển vững mạnh đến ngày nay.

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đáp lại tiếng gọi của non sông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào ta ở nước ngoài đã có những đóng góp to lớn cho Tổ quốc. Từ ngày đầu cách mạng non trẻ, bà con đã tập hợp lại trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực xây dựng cơ sở, trực tiếp lãnh đạo và tổ chức phong trào Việt kiều yêu nước nhằm hỗ trợ cho cách mạng trong nước.

Khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, kiều bào ta không tiếc sức người, sức của, hết lòng ủng hộ cách mạng. Nhiều bà con, nhất là ở Lào và Thái Lan, đã nhiệt thành hưởng ứng tuần lễ vàng do Bác Hồ kêu gọi và chuyển về nước hàng trăm lượng vàng góp phần xây dựng đất nước. Khi đất nước còn chìm trong nỗi đau chia cắt, kiều bào là lực lượng quan trọng vận động nhân dân và chính giới các nước, hình thành mặt trận nhân dân tiến bộ trên khắp thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Đến ngày Tổ quốc độc lập, non sông thu về một mối, nhiều người lại tình nguyện hồi hương, đem kiến thức và của cải của mình trở về nước trực tiếp tham gia xây dựng đất nước.