Nguồn gốc loại rượu trong vụ cả nhà nhập viện, một người tử vong sau bữa ăn

Theo chị T.A, số rượu nói trên do một người bạn nấu. Trưa cùng ngày, người này mang đến 10 chai rượu và gửi lại cửa hàng của chị T.A, nhờ giới thiệu cho khách. Rượu có giá 25.000 đồng/lit.

Chị N.T.T.A (37 tuổi) cùng con trai 16 tuổi đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Chồng chị là anh N.X.H (40 tuổi) đã tử vong ngày 14/7 do ngộ độc rượu.

Chị N.T.T.A đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: VE.

Sau buổi tiệc, mọi người về nhà nghỉ ngơi, riêng chồng chị ở tại cửa hàng. Chị T.A ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh dậy, thấy người buồn nôn, ói, mắt mờ, chân tay tê. Con trai 16 tuổi cùng triệu chứng. Tuy nhiên, mọi người nghĩ tình trạng này do say rượu từ hôm trước (say nguội).

Tối 13 đến sáng 14/7, chồng chị T.A khó thở, hôn mê sâu, được cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Chị và con trai được chuyển đi cấp cứu.