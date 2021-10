Nguồn cung các phân khúc bất động sản sẽ tăng nhẹ trong quý 4/2021

Đối với nguồn cung mới và sức tiêu thị nhà phố, biệt thự khu vực TP.HCM và các tỉnh giáp ranh có sự sự sụt giảm mạnh, ghi nhận mức thấp nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, nguồn cung mới chỉ bằng 13% so với quý trước và bằng 29% cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới chỉ bằng 17% so với quý 2 và bằng 25% so với cùng kỳ năm trước. Đồng Nai vẫn dẫn đầu nguồn cung và lượng tiêu thụ toàn thị trường, riêng thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới. Thị trường TP.HCM ghi nhận nguồn cung và lượng tiêu thụ ở mức thấp nhất trong 5 năm qua. Nguồn cung hiện tại ở thị trường này đa số là hàng tồn kho từ những dự án cũ, giá trị cao... do việc siết chặt cấp phép xây dựng và sự khan hiếm quỹ đất tại TP.HCM. Theo ghi nhận của DKRA Việt Nam, phân khúc nhà phố, biệt thự đang tiếp tục xu hướng dịch chuyển ra các vùng giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương,…

Với phân khúc BĐS nghỉ dưỡng, nguồn cung tăng đáng kể ở loại hình biệt thự biển (tăng 46%), riêng nhà phố, shophouse biển có sự sụt giảm nguồn cung khoảng 39% so với quý trước. Tuy nhiên, nguồn cung ghi nhận vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm 2020. Các dự án BĐS nghỉ dưỡng tập trung ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Phú Quốc, Bình Thuận. Sức mua chung toàn thị trường ở mức khá thấp, đa số giao dịch tập trung ở những dự án lớn được phát triển bởi các chủ đầu tư lớn uy tín và pháp lý minh bạch.