Nguồn cơn khiến Hà Trần bình luận Tùng Dương 'không biết xấu hổ'

Tùng Dương hát "Sau lời khước từ" khiến Hà Trần bình luận "không biết xấu hổ". Video: QPVN.

Về phía Tùng Dương, anh tỏ ra ngạc nhiên, cho rằng đồng nghiệp nặng lời bởi anh đã xin phép Phan Mạnh Quỳnh, đóng tác quyền đầy đủ. Hơn thế, anh nói Sau lời từ khước có phiên bản do các ca sĩ thể hiện với nhiều màu sắc khác nhau.

Chính “Phượng hoàng lửa” Hà Trần cũng đã mang đứa con tinh thần của Phan Mạnh Quỳnh đi diễn tại một số live show ca nhạc. Phiên bản của diva được nhiều khán giả khen da diết, cảm xúc.

Sau lời từ khước đánh dấu lần thứ hai Phan Mạnh Quỳnh sản xuất cho dự án phim của Trấn Thành. Điều 18, 19, 20 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

Với bài hát nhạc phim, thông thường chủ nhân ca khúc giữ quyền thân nhân trong đó có quyền bảo vệ sự vẹn toàn tác phẩm, nhà đầu tư giữ quyền tài sản. Với trường hợp của Tùng Dương, ê-kíp của anh muốn cover, biến thành bản phối mới nên đã xin phép Phan Mạnh Quỳnh.