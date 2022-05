Người yêu xinh như hot girl của tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng

Quế Linh chia sẻ, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2020 và còn khen Mạnh Dũng là chàng trai đảm đang, trưởng thành.

Về phần Nhâm Mạnh Dũng, dù không công khai đăng ảnh người yêu trên mạng xã hội song anh lại chăm chỉ chỉ tương tác, comment phía dưới những clip của bạn gái.

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt đến sâu răng của cặp đôi.

Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000, quê Thái Bình, trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Anh là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất của U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại với chiều cao 1,81 m.