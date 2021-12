Người vùng cam, đỏ chưa tiêm vaccine khi đến Cà Mau phải cách ly 7 ngày

Your browser does not support the audio element.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt vừa có quyết định quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh này, áp dụng từ ngày 9/12.

Khu vực cửa ngõ vào tỉnh Cà Mau trên quốc lộ 1 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo đó, đối với người ngoài tỉnh (kể cả người dân trong tỉnh) đến Cà Mau đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng được đi lại và tham gia các hoạt động công cộng, không hạn chế việc di chuyển giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau, trừ khu vực phong tỏa.